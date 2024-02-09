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Медведев: Путин в интервью рассказал Западу, почему Украины никогда не было

В беседе с американским журналистом Такером Карлсоном российский президент Владимир Путин объяснил Западу, почему Украина – искусственное государство, написал в своем Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя интервью главы государства.

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