Медведев: Путин в интервью рассказал Западу, почему Украины никогда не было

В беседе с американским журналистом Такером Карлсоном российский президент Владимир Путин объяснил Западу, почему Украина – искусственное государство, написал в своем Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя интервью главы государства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии