После введения маркировки в России подорожает красная икра

В Минпромторге разработали правила обязательной маркировки икры осетровых и лососевых видов рыб. С 1 мая 2024 года на всей таре с зернистой продукцией появится специальный штрихкод, пишет «Парламентская газета».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии