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Кактус у монитора защищал от излучения? Правда или миф советских компьютерных классов

Разбираемся, откуда взялась вера в теорию о поглощении кактусами электромагнитного излучения, что на самом деле излучал старый монитор и защищал ли он от чего-либо.

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