Мать живших в петербургском подвале детей похитила их из больницы

Мать троих детей, проживавших в подвале Санкт-Петербурга в антисанитарных условиях, тайно забрала их из больницы без разрешения органов опеки, сообщают РИА Новости со ссылкой на региональный аппарат уполномоченного по правам ребенка.
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