Head Of Blackstone's Real Estate Group Abandons Ship After Less Than A Year Submitted by QTR's Fringe Finance The Incentive To Stay, The Psychology Of Leaving Head of Real Estate Nadeem Meghji is leaving Blackstone less than a year after taking sole control of its real-estate business, according to a new report from the Wall Street Journal.
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