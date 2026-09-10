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Zero Hedge

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Head Of Blackstone's Real Estate Group Abandons Ship After Less Than A Year

Head Of Blackstone's Real Estate Group Abandons Ship After Less Than A Year

Head Of Blackstone's Real Estate Group Abandons Ship After Less Than A Year  Submitted by QTR's Fringe Finance The Incentive To Stay, The Psychology Of Leaving Head of Real Estate Nadeem Meghji is leaving Blackstone less than a year after taking sole control of its real-estate business, according to a new report from the Wall Street Journal.

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