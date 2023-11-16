На сколько дней можно забыть чистое белье в машинке?

И что делать, если появился запах затхлости. Если забыть белье на долгое время в машинке после стирки, то вы почувствуете: -Появление неприятного запаха на одежде и в машинке -Могут измениться даже цвета одежды Одежда должна находиться в барабане не более 3-х часов.