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Квартира, дом, дача

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На сколько дней можно забыть чистое белье в машинке?

На сколько дней можно забыть чистое белье в машинке?

И что делать, если появился запах затхлости. Если забыть белье на долгое время в машинке после стирки, то вы почувствуете: -Появление неприятного запаха на одежде и в машинке  -Могут измениться даже цвета одежды  Одежда должна находиться в барабане не более 3-х часов.

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