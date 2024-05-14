В Госдуме разрабатывают закон о маркировке контента, созданного при помощи нейросетей

Интернет переполнен контентом, который создают боты В Государственной думе разрабатывается концепция закона о маркировке контента, который был создан при помощи нейросетей, сообщил член комитета ГД по информполитике Антон Немкин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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