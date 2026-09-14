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Царьград

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Серебренников продал московскую квартиру за 45 млн рублей

Серебренников продал московскую квартиру за 45 млн рублей

Кирилл Серебренников продал свою квартиру на Пречистенке в Москве за 45 млн рублей. После переезда в Берлин в 2022 году он решил разорвать материальные связи с Россией.

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