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Серёга: Со мной немедленно должен связаться министр образования

Серёга: Со мной немедленно должен связаться министр образования

Сергей Пархоменко, он же Серёга, является мастером русского и белорусского рэпа. Прославившись в начале 2000-х хитом «Чёрный бумер», за минувшие годы он создал ещё несколько шлягеров – «Возле дома твоего», «Миллион долларов» и другие.

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