Серёга: Со мной немедленно должен связаться министр образования

Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!

Сергей Пархоменко, он же Серёга, является мастером русского и белорусского рэпа. Прославившись в начале 2000-х хитом «Чёрный бумер», за минувшие годы он создал ещё несколько шлягеров – «Возле дома твоего», «Миллион долларов» и другие.