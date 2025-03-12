Серёга: Со мной немедленно должен связаться министр образования

Сергей Пархоменко, он же Серёга, является мастером русского и белорусского рэпа. Прославившись в начале 2000-х хитом «Чёрный бумер», за минувшие годы он создал ещё несколько шлягеров – «Возле дома твоего», «Миллион долларов» и другие.
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