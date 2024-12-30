Нет предпосылок для завершения российско-украинского конфликта: Песков опроверг информацию о скорой встрече

Он опроверг информацию о планируемых международных контактах президента 30 декабря. Это заявление последовало за сообщением украинского журналиста о предстоящей «исторической встрече», которая, по его словам, должна положить конец активной фазе конфликта в этом году.
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