Врач Королева: слива улучшает работу кишечника и укрепляет иммунитет после 65 лет

Терапевт и диетолог Маргарита Королева рассказала о пользе сливы для людей возрастом после 65 лет. Врач Королква напомнила, что люди 65 лет и старше часто сталкиваются с ухудшением перистальтики кишечника, проблемой несвоевременного опорожнения, запоров.
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