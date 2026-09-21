Врач Королева: слива улучшает работу кишечника и укрепляет иммунитет после 65 лет

Терапевт и диетолог Маргарита Королева рассказала о пользе сливы для людей возрастом после 65 лет. Врач Королква напомнила, что люди 65 лет и старше часто сталкиваются с ухудшением перистальтики кишечника, проблемой несвоевременного опорожнения, запоров.