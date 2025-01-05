Александр Легков о возвращении русских лыжников: скандинавы против

Александр Легков обсудил препятствия для возвращения русских лыжников на международные турниры. Он указал на влияние скандинавских стран на решения FIS и выразил уверенность, что отстранение не мешает развитию отечественного лыжного спорта.
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