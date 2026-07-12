Таинственный символ в Лас-Вегасе породил ажиотаж и слухи

Загадочный золотой символ на билбордах Лас-Вегаса взбудоражил жителей и туристов. Среди версий его появления — связь с хоккейным клубом «Вегас Голден Найтс», а дату 16 июля считают возможным анонсом нового сезона НХЛ или юбилея команды.
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