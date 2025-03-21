❗️⚡️Порядка 50 - 80 БПЛА Ан-196 "Лютый" пребывают на низковысотных маршрутах над Воронежской и Липецкой областях и направляются в тыловые регионы.
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❗️⚡️Порядка 50 - 80 БПЛА Ан-196 "Лютый" пребывают на низковысотных маршрутах над Воронежской и Липецкой областях и направляются в тыловые регионы.