Том Ли: реакция Ethereum на данные по инфляции подтверждает его роль как цифровой валюты

Сооснователь Bitmine и известный рыночный стратег Том Ли заявил, что динамика Ethereum после публикации более слабых, чем ожидалось, данных по инфляции в США свидетельствует о том, что актив все больше ведет себя как полноценная валюта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии