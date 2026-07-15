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Том Ли: реакция Ethereum на данные по инфляции подтверждает его роль как цифровой валюты

Том Ли: реакция Ethereum на данные по инфляции подтверждает его роль как цифровой валюты

Сооснователь Bitmine и известный рыночный стратег Том Ли заявил, что динамика Ethereum после публикации более слабых, чем ожидалось, данных по инфляции в США свидетельствует о том, что актив все больше ведет себя как полноценная валюта.

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