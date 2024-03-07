В облцентре демонтируют два незаконных киоска

В администрации Смоленска дали собственникам ларьков срок на освобождение самовольно занятых земельный участков В Смоленске демонтируют два незаконных торговых павильона общей площадью около 35 квадратных метров.
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