Под Барнаулом пройдут учения комплексов «Ярс» — МО РФ

Ракетные полки стратегических комплексов «Ярс» будут выведены на полевые позиции в ходе командно-штабных учений в Тагильской и Барнаульской дивизиях Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), сообщает пресс-служба министерства обороны РФ 24 марта.
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