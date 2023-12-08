Barclays начал обслуживать лондонский филиал Благотворительного фонда Потанина

Британский банк Barclays стал обслуживать лондонский филиал Благотворительного фонда Владимира Потанина после того, как JPMorgan Chase отказался предоставлять услуги этой организации, созданной попавшим под санкции США, ЕС и Великобритании российским бизнесменом.
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