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Хоккеист Овечкин установил рекорд XXI века для игроков старше 38 лет

Хоккеист Овечкин установил рекорд XXI века для игроков старше 38 лет

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин установил уникальное достижение XXI века в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), забросив шайбу и отдав две результативные передачи в матче регулярного чемпионата против "Коламбус".

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