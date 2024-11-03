Хоккеист Овечкин установил рекорд XXI века для игроков старше 38 лет

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин установил уникальное достижение XXI века в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), забросив шайбу и отдав две результативные передачи в матче регулярного чемпионата против "Коламбус".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии