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Русская весна

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Четыре провидца предсказали новую войну в Европе в 2025 году

Четыре провидца предсказали новую войну в Европе в 2025 году

На днях популярные западные массовые газеты с большими тиражами и крепкими связями в политических кругах — британская Daily Mail, американская The New York Post и некоторые другие — вдруг разместили на своих интернет-сайтах весьма схожие публикации.

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