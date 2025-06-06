В ГД выступили за наследование накоплений пенсий после начала бессрочных выплат

В России может измениться порядок наследования пенсионных накоплений. В Госдуме подготовили законопроект, согласно которому родственники смогут получать остатки средств даже после начала бессрочной пенсионной выплаты.
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