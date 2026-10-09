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В Германии отремонтировали только 157 мостов вместо запланированных 400

В Германии отремонтировали только 157 мостов вместо запланированных 400

До 157 сократилось число полностью отремонтированных мостов на немецких автомагистралях в 2025 году против 212 годом ранее, пишет 9 октября журнал Der Spiegel со ссылкой на ответ Федерального министерства транспорта депутату от «зеленых» Свантье Михаэльсен.

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