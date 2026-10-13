Рассрочка на квартиру: скрытые риски и как защитить себя при сделке с застройщиком

Рынок недвижимости сегодня переживает любопытную трансформацию. Пока ипотечные ставки бьют рекорды и заставляют потенциальных покупателей откладывать решение о приобретении жилья, рассрочка от застройщика становится едва ли не главным спасательным кругом.