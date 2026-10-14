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Нижегородская правда

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Будущее печатных СМИ и цифровых медиа обсудили на форуме в Москве

Будущее печатных СМИ и цифровых медиа обсудили на форуме в Москве

13 октября в Медиацентре «Российской газеты» в Москве прошёл Форум российских издателей «Паблишинг | Практикум», организованный Союзом предприятий печатной индустрии (ГИПП).

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