Рустам Минниханов вручил дипломы победителям XII республиканского конкурса среди муниципальных образований на лучшее новогоднее оформление

Итоги XII республиканского конкурса среди муниципальных образований, предприятий и организаций в Татарстане на лучшее новогоднее мероприятие и праздничное оформление подвели сегодня на республиканском совещании в Доме Правительства РТ.
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