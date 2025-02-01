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Рустам Минниханов вручил дипломы победителям XII республиканского конкурса среди муниципальных образований на лучшее новогоднее оформление

Рустам Минниханов вручил дипломы победителям XII республиканского конкурса среди муниципальных образований на лучшее новогоднее оформление

Итоги XII республиканского конкурса среди муниципальных образований, предприятий и организаций в Татарстане на лучшее новогоднее мероприятие и праздничное оформление подвели сегодня на республиканском совещании в Доме Правительства РТ.

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