Трамп показал Китаю свою "болевую точку" – NYT

Решение Дональда Трампа приостановить масштабные пошлины против торговых партнеров продемонстрировало Китаю, что у американского президента есть предел в готовности идти на конфронтацию, несмотря на экономические риски.
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