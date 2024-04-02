Мать десяти детей в Новосибирске спела про женские слезы и записала клип

Знаменитая мать десяти детей из Новосибирска Оксана Усова спела о сложном пути к женскому счастью. Песня была написана «по моей истории» и посвящена обычным девчонкам, прокомментировала Оксана, по ее словам, это – ее подарок и знак благодарности семье, близким, а также подписчикам и друзьям.