Hegseth "storms": Trump suddenly changed his mind about him

Against the background of attempts to blame all the failures in the adventure with Iran on the head of the Pentagon, Pete Hegseth, US President Donald Trump suddenly announced that he was satisfied with his Minister of War.
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