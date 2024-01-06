Тут в одном блоге ведут подсчеты: во сколько обходится мужчине неудачное свидание (когда после ресторана дама не соглашается ехать в нумера).
Женщина согласилась поехать к Пете на первом свидании. Печальная мужская математика
Комментарии
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Владимир Соколов
ум товар весьма редкий и дорогой, его на рынке не купить😂 да и выглядит он невзрачно)) как мужика завлекать невзрачным товаром?)) 😂
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4 час.
Natali Климова
Все таки интересно, а кто их этому учит? Ведь не было такого раньше, знакомились где угодно. В трамвае, на улице, в турпоходе, в кино, на море, под дождем. В любом виде, и домашнем тоже. И никому в голову не приходило, что нужно вести девушку в кафе кормить, патамушта она трусы дорогие купила и сделала макияж в салоне. А кто то просит их об этом? Хоть бы у одного мужика узнали, надо ли это кому то ваще?
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4 час.
Natali Климова
А всем ли нужен этот товар? На час да, но они то хотят на века, штамп в ЗАГСе. А силикон на заднице выдержит так долго? А то бывает присела - и лопнул.... 🤣 И что останется?
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3 час.
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