Женщина согласилась поехать к Пете на первом свидании. Печальная мужская математика

Natali Климова

Все таки интересно, а кто их этому учит? Ведь не было такого раньше, знакомились где угодно. В трамвае, на улице, в турпоходе, в кино, на море, под дождем. В любом виде, и домашнем тоже. И никому в голову не приходило, что нужно вести девушку в кафе кормить, патамушта она трусы дорогие купила и сделала макияж в салоне. А кто то просит их об этом? Хоть бы у одного мужика узнали, надо ли это кому то ваще?