Зеленский – величайший продавец. Мы не должны финансировать Украину – Трамп

США не должны финансировать войну на Украине, выделяя на это сотни миллиардов долларов. Об этом на дебатах кандидатов в президенты Штатов заявил бывший глава государства Дональд Трамп, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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