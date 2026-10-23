6 ноября пройдёт 19-й ежегодный фестиваль "Мы выбираем жизнь! Мир без наркотиков" (12+) в клубе А2. На главной сцене выступит легендарная группа "Алиса", известные и молодые рок-группы, актеры петербургских театров, лидеры креативных движений, поддерживающие социальную позицию фестиваля.
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