6 ноября пройдёт 19-й ежегодный фестиваль "Мы выбираем жизнь! Мир без наркотиков" (12+) в клубе А2. На главной сцене выступит легендарная группа "Алиса", известные и молодые рок-группы, актеры петербургских театров, лидеры креативных движений, поддерживающие социальную позицию фестиваля.