Двум рязанским убийцам назначили по 15 и 16,5 лет колонии

В суде установлено, что 3 апреля 2023 года у дома на улице Радищева два осуждённых несколько раз ударили ножом и разбитой бутылкой в грудь потерпевшему, при этом они продолжали избивать свою жертву ногами по голове и туловищу.
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