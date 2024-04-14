Спасатели поймали на реке Тобол мост, плывущий в Курган

Мост снесло течение из-за подъёма уровня воды.фото: t.me/kurgan45mchs--> Смытый течением в селе Темляково деревянный мост, который плыл по Тоболу в сторону Кургана, удалось поймать и пришвартовать к берегу, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.
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