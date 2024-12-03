Снятие очков с «Ман Сити» – самый вероятный итог судебного разбирательства с АПЛ. На лишение трофеев дают кэф 21.00

С «Ман Сити» будут сняты очки по итогам судебного разбирательства с АПЛ, считают букмекеры. Напомним, в феврале 2023 года лига обвинила «Манчестер Сити» в 115 различных нарушениях финансовых правил с сезона-2009/10 по сезон-2017/18.