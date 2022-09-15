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«Русские немцы» Анны Иоанновны

«Русские немцы» Анны Иоанновны

Андрей Иванович Остерман, Рейнгольд Густав Лёвенвольде, Павел Иванович Ягужинский В предыдущих статьях было рассказано о Бироне и его братьях, а также о «немецких» полководцах Анны Иоанновны – ольденбуржце Минихе, ирландце Ласси и шотландце Кейте.

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