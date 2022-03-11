Кавазашвили о «Краснодаре» без легионеров: «У молодежи будет шанс. Не дай Бог, если они выйдут и порвут «Спартак»

Анзор Кавазашвили оценил шансы «Краснодара» в матче против «Спартака». На прошлой неделе краснодарскую команду покинули все иностранные футболисты.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх