Губернатор Петербурга планирует выступить с ежегодным отчетом в БКЗ «Октябрьский»

Предварительно – 14 мая Законодательное собрание Петербурга рассмотрит в среду вопрос о проведении в БКЗ «Октябрьский» выездного заседания, на котором с ежегодным отчётом о работе правительства выступит губернатор города Александр Беглов.
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