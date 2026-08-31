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Около сотни диких кабанов застряли на границе Финляндии и РФ

Около сотни диких кабанов застряли на границе Финляндии и РФ

Вдоль финско-российской границы, по разным оценкам, бродит до сотни диких кабанов, которые не могут попасть в Россию.

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