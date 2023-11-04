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Несекретные материалы

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Нам делают замечания: Штаты нами недовольны

Нам делают замечания: Штаты нами недовольны

Дилетант о политике Представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что США осуждают массовые беспорядки в аэропорту в Махачкале и призывают российские власти привлечь всех участников к ответственности, а также обеспечить безопасность израильтян и евреев в России.

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Комментарии
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Анастасия Гончарова
без фашингтона сами у себя разберемся и нех... лезть каким то недоумкам педикам  к Великой Державе мира , а то и по пятачине можно получить!
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1 д.
ВС
Вадим Скоробогатов
по пятачине можно получить!...ДАВНО ПОРА.....Как говорится ..ЧЬЯ БЫ КОРОВА МЫЧАЛА...А ПИНДОССКАЯ...МОЛЧАЛА.
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1 д.
Ксения Фотина
Почему бы не обратить внимание на свой внутренний бардак? Так США и надрываются ПОСТОЯННО НАГЛО лезть во все чужие дела в других странах, чтобы создать искаженное представление в мире о том, что  у самих в их свинарнике творится перед их черезчур любопытным носом.
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1 д.

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