Нам делают замечания: Штаты нами недовольны

без фашингтона сами у себя разберемся и нех... лезть каким то недоумкам педикам к Великой Державе мира , а то и по пятачине можно получить!

Ксения Фотина

Почему бы не обратить внимание на свой внутренний бардак? Так США и надрываются ПОСТОЯННО НАГЛО лезть во все чужие дела в других странах, чтобы создать искаженное представление в мире о том, что у самих в их свинарнике творится перед их черезчур любопытным носом.