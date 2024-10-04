Все мы знаем, что освобождён русский город Угледар в Волновахском районе Донецкой Народной Республики; зачистка шла с 1 октября.
Угледар
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Все мы знаем, что освобождён русский город Угледар в Волновахском районе Донецкой Народной Республики; зачистка шла с 1 октября.
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