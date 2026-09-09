Short continuation :1 DAX Futures EUREX:FDAX1! sequelll Well, nothing’s changed here yet; I’d like to see the price drop further in line with the trend! I’d like the price to move below the lower NPOC, as, on the whole, we can afford to do so!.
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