В Раде признали разворовывание значительной части помощи Запада

Депутат Верховной рады Дмитрий Микиша заявил, что значительная часть помощи, которую Запад выделяет Украине, разворовывается киевским режимом.
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