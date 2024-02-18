Евгений Сидоров: «Спартакиаду приравняли к чемпионату мира, но заменить этот старт она не сможет»

13 февраля Сидоров выиграл индивидуальную гонку на Спартакиаде в Златоусте. – Евгений, с какими ощущениями ты проснулся после успеха в индивидуальной гонке на Спартакиаде? – До сих пор даже не пришло осознание.
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