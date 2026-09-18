В Петербурге на выходных перекроют дороги в четырёх районах

В четырёх районах Санкт-Петербурга на предстоящих выходных вступят в силу новые ограничения и перекрытия дорожного движения.
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