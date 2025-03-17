Великая гонка Овечкина: шаг за шагом к рекорду Грецки Ирина ВальковаГлавным событием хоккейного мира, а может, и всего спортивного мира в целом, стала «Великая гонка» — невероятная попытка капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Грецки по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.