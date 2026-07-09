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Volkswagen наняла сотню овец для борьбу с растительностью на солнечной ферме

Volkswagen наняла сотню овец для борьбу с растительностью на солнечной ферме

Развитие возобновляемой энергетики порой порождает интересные идеи. Поскольку для строительства солнечных электростанций требуются большие площади, пространство под солнечными панелями обычно стараются использовать рационально.

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