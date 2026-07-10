Легенда ЦСКА Масалитин обвинил партнеров Роналду в провале Португалии на ЧМ-2026

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин в интервью "Газете.Ru" заявил, что сборная Португалии не смогла реализовать свой потенциал на чемпионате мира 2026 года из-за того, что мало играла на Криштиану Роналду.
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