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Газета.ру

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Легенда ЦСКА Масалитин обвинил партнеров Роналду в провале Португалии на ЧМ-2026

Легенда ЦСКА Масалитин обвинил партнеров Роналду в провале Португалии на ЧМ-2026

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин в интервью "Газете.Ru" заявил, что сборная Португалии не смогла реализовать свой потенциал на чемпионате мира 2026 года из-за того, что мало играла на Криштиану Роналду.

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