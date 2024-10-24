Вулин: Сербия ожидает усиления давления из-за участия в саммите БРИКС

Вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что республика ожидает усиления давления со стороны западных стран после участия сербской делегации в саммите БРИКС, который состоялся в Казани, передает издание «Известия».
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