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Почему подарок Игоря Крутого стал для Дианы Анкудиновой гардеробной и складом воспоминаний

Почему подарок Игоря Крутого стал для Дианы Анкудиновой гардеробной и складом воспоминаний

Победительница музыкального шоу «Ты супер!» Диана Анкудинова приняла решение съехать из двухкомнатной квартиры площадью 37 квадратных метров, которую ей в 2018 году подарил председатель жюри Игорь Крутой.

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