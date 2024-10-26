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Добрый Мир

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На что обратить внимание при подготовке бизнес-визита в Китай

На что обратить внимание при подготовке бизнес-визита в Китай

Руководитель Premium China Ирина Антонова — о том, как российские промышленники и предприниматели развивают деловые связи с КНР и взаимодействуют с китайскими компаниями Фото: пресс-служба Erid: F7NfYUJCUneP31MdXKrY Глобальная политическая и экономическая трансформация последних десятилетий заметно изменила картину мира — уже с 2010 года Китай стал нашим главным партнером в деловой сфере.

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