На что обратить внимание при подготовке бизнес-визита в Китай

Руководитель Premium China Ирина Антонова — о том, как российские промышленники и предприниматели развивают деловые связи с КНР и взаимодействуют с китайскими компаниями Фото: пресс-служба Erid: F7NfYUJCUneP31MdXKrY Глобальная политическая и экономическая трансформация последних десятилетий заметно изменила картину мира — уже с 2010 года Китай стал нашим главным партнером в деловой сфере.